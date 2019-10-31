У конгресі США прийняли резолюцію проти повернення Росії до G7

Комітет палати представників з іноземних справ конгресу США прийняв у четвер резолюцію проти участі Росії у зустрічах "великої сімки".

Про це йдеться у повідомленні на сайті одного з авторів документа конгресмена Альбіо Сайреса.

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У документі зазначається, що проти Росії виступили всі члени комітету одноголосно. Вони засуджують можливе включення Росії в G7.

Сьогодні комітетом із закордонних справ нижньої палати була одноголосно прийнята двопартійна резолюція. Вона засуджує включення Росії в майбутні саміти G7, поки вона не буде поважати територіальну цілісність сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств,

– йдеться у документі.

Раніше Трамп пообіцяв запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч G7 у 2020 році, яка пройде в США. На думку американського лідера, яку він не раз висловлював, обговорювати багато міжнародних питань потрібно разом з Росією.

Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн-учасниць "Великої сімки" в ході останнього саміту не змогли досягти згоди у питанні запрошення Росії до клубу.

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