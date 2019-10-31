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      У конгресі США прийняли резолюцію проти повернення Росії до G7

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      Глави країн учасників G7
      Глави країн учасників G7 / sporcle

      Комітет палати представників з іноземних справ конгресу США прийняв у четвер резолюцію проти участі Росії у зустрічах "великої сімки".

      Про це йдеться у повідомленні на сайті одного з авторів документа конгресмена Альбіо Сайреса.

      Цікаво: Трамп вже не хоче проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі, бо ЗМІ "зійшли з розуму"

      У документі зазначається, що проти Росії виступили всі члени комітету одноголосно. Вони засуджують можливе включення Росії в G7.

      Сьогодні комітетом із закордонних справ нижньої палати була одноголосно прийнята двопартійна резолюція. Вона засуджує включення Росії в майбутні саміти G7, поки вона не буде поважати територіальну цілісність сусідів і дотримуватися стандартів демократичних суспільств,
      – йдеться у документі.

      Раніше Трамп пообіцяв запросити президента РФ Володимира Путіна на зустріч G7 у 2020 році, яка пройде в США. На думку американського лідера, яку він не раз висловлював, обговорювати багато міжнародних питань потрібно разом з Росією.

      Пізніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лідери країн-учасниць "Великої сімки" в ході останнього саміту не змогли досягти згоди у питанні запрошення Росії до клубу.

      Можливе повернення Росії до G7 – що про це треба знати?

      • Росію виключили з формату "Великої вісімки" у 2018 році. Такою була реакція найбільших світових лідерів на збройну агресію проти України, анексію Криму та окупацію частини Донбасу.
      • Цьогоріч найактивніше за ці роки почали говорити про можливе повернення Росії до формату. Зокрема, одним з головних прихильників цього є американський президент Дональд Трамп.
      • Втім за результатами саміту лідери дійшли згоди, що діалог з Москвою щодо поточних криз варто зміцнити, але повертати Путіна за стіл переговорів є передчасним.
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      Автор: Михайло Года
      Теги: Новини політики G7 Новини США Новини Росії
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