В Конгрессе США призывают ввести санкции за убийство Немцова

Председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам США Элиот Энгель вместе с сенатором-республиканцем Майклом Мак-Колом внесли на рассмотрение Конгресса резолюцию о санкциях за убийство российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Авторы резолюции утверждают, что российские власти скрывают подробности преступления, говорится в "Голосе Америки".

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Они призвали Белый дом провести международное расследование убийства и ввести строгие санкции в отношении людей, которые причастны к убийству российского оппозиционера.

Кто такой Борис Немцов?

Известный российский политик-оппозиционер, который критиковал власть страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса.



Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответа, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Демократ Элиот Энгель заявил, что у Немцова было видение демократической и свободной России. Теперь он пополнил длинный список журналистов, общественных активистов и политических оппонентов власти, "убитых соратниками Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля".

К тому же, накануне Конгресс США опубликовал законопроект о новых санкциях в отношении России. Один из пунктов документа обязывает Белый дом подготовить доклад об убийстве Немцова.