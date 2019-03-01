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      У Конгресі США закликають ввести санкції за вбивство Нємцова

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      Російський опозиційний політик Борис Нємцов
      Російський опозиційний політик Борис Нємцов / The New Times

      Голова комітету Палати представників у закордонних справах США Еліот Енгель разом із сенаторем-республіканцем Майклом Мак-Колом внесли на розгляд Конгресу резолюцію про санкції за вбивство російського опозиційного політика Бориса Нємцова.

      Автори резолюції стверджують, що російська влада приховує подробиці злочину, йдеться у "Голосі Америки".

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      Вони закликали Білий дім провести міжнародне розслідування вбивства і ввести суворі санкції щодо людей, які є причетними до вбивства російського опозиціонера.

      Хто такий Борис Нємцов?Відомий російський політик-опозиціонер, який критикував владу країни, зокрема й президента Володимира Путіна. Нємцов засуджував анексію Криму та підписав заяву із вимогою вивести з території України російські війська і припинити підтримку прихильникам окупаційної влади Донбасу.

      Нємцова вбили 27 лютого 2015 року у центрі Москви кількома пострілами у спину. За цей злочин до в’язниці посадили 5 виконавців (усі – чеченці). Самого вбивцю Заура Дадаєва засудили до 20 років ув’язнення, а його спільникам дали від 11 до 19 років. При цьому слідство так і не дало відповіді, хто замовив убивство Нємцова. Проте чимало активістів та опозиціонерів підозрюють у цьому лідера Чечні Рамзана Кадирова.

      Демократ Еліот Енгель заявив, що у Нємцова було бачення демократичної і вільної Росії. Тепер він поповнив довгий список журналістів, громадських активістів і політичних опонентів влади, "убитих поплічниками Путіна в їх прагненні змусити замовкнути всіх критиків Кремля".

      До того ж, напередодні Конгрес США опублікував законопроект про нові санкції щодо Росії. Один з пунктів документа зобов'язує Білий дім підготувати доповідь про вбивство Нємцова.

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      Теги: Новини Росії Новини США Новини політики Вбивство Нємцова Санкції
      Джерело: 24 канал
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