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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ДЕНЬ ВЫШИВАНКИ

      В Кремле отреагировали на новые санкции Украины и вспомнили о Зеленском

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      Кремль отреагировал на новые антироссийские санции
      Кремль отреагировал на новые антироссийские санции / Иллюстративное фото

      В Кремле прокомментировали новые зеркальные санкции Украины и заявили, что ранее введенные российские ограничения против Украины были спровоцированы Киевом. Также, РФ надеется на то, что ситуация изменится после инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского.

      Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов какой будет реакция России, пишет Интерфакс. В частности, его спросили, будет ли Кремль отвечать на ограничение или дождется инаугурации Зеленского.

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      В целом надо все-таки вспомнить, что предыдущие решения российской стороны (санкции против Украины – 24 канал) были спровоцированы украинскими властями,
      – сказал Песков.

      В то же время, представитель Путина выразил надежду, что после вступления Зеленского на пост президента Украины, ситуация изменится.

      "Мы надеемся, что когда-то инаугурация нового президента Украины состоится – рано или поздно", – добавил он.

      15 мая Кабинет министров принял зеркальные меры в ответ на введение недавних санкций против Украины со стороны России. Так, правительство увеличило перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину и ввел специальные пошлины на все российские товары, кроме угля и сжиженного газа

      Что попало в список запрещенных товаров?​
      Эмбарго распространяется на портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров.

      Кроме того, в список запрещенных для импорта товаров попала фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из листовой древесины.

      Какие ограничения ранее ввела Россия?​ 18 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о запрете на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а также расширении запрета на ввоз некоторых украинских товаров. Она коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составляет почти 250 миллионов долларов.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики Владимир Зеленский Инаугурация Зеленского Санкции Санкции России против Украины
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