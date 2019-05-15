У Кремлі відреагували на нові санкції України і згадали про Зеленського

У Кремлі прокоментували нові дзеркальні санкції України і заявили, що раніше запроваджені російські обмеження проти України були спровоковані Києвом. Також, РФ надіється на те, що ситуація зміниться після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Про це сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання журналістів якою буде реакція Росії, пише Інтерфакс. Зокрема, його запитали, чи буде Кремль відповідати на обмеження чи дочекається інавгурації Зеленського.

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Загалом треба все-таки згадати, що попередні рішення російської сторони (санкції проти України, – 24 канал) були спровоковані українською владою,

– сказав Пєсков.

Водночас, речник Путіна висловив надію, що після вступу Зеленського на посаду президента України, ситуація зміниться.

"Ми сподіваємося, що колись інавгурація нового президента України відбудеться – рано чи пізно", – додав він.

15 травня Кабінет міністрів вжив дзеркальні заходи у відповідь на введення нещодавніх санкцій проти України з боку Росії. Так, уряд збільшив перелік російських товарів, заборонених до ввезення в Україну та запровадив спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу

Що потрапило до списку заборонених товарів? Ембарго поширюється на портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів.



Окрім того, до списку заборонених для імпорту товарів потрапила фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини.

Які обмеження раніше ввела Росія? 18 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив про заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширення заборони на ввезення деяких українських товарів. Вона торкнеться української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік становить майже 250 мільйонів доларів.