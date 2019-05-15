Вплив українських санкцій на Росію мінімальний: економіст назвав причину

Дзеркальні санкції України проти Росії – продовження загальної міжнародної санкційної політики проти країни-агресора. Але вплив на російську економіку буде мінімальний.

Про це 24 каналу розповів економічний експерт Андрій Новак.

Читайте також: Україна погрожує вийти з мінських угод: про причини та наслідки рішучого кроку

З початку агресії Росії товарообмін між нашими країнами знизився приблизно в сім разів. Але протягом останніх двох років торгівля з РФ не просто відновлюється, а нарощується високими темпами. Майже вдвічі зріс імпорт з Росії порівняно з 2015-2016 роками. В основному, це постачання енергоносіїв, що складають 80% російського імпорту,

– підкреслює Андрій Новак.

Які санкції проти Росії запровадила Україна? Кабінет Міністрів запровадив дзеркальні заходи у відповідь на введення нещодавніх санкцій проти України з боку Росії. Ембарго поширюється на портландцемент, глиноземистий цемент, цемент шлаковий, сульфатостійкий цемент і подібні гідравлічні цементи, забарвлені або незабарвлені, готові чи у формі клінкерів. Окрім того, до списку заборонених для імпорту товарів потрапила фанера клеєна, панелі фанеровані та аналогічні матеріали з листкової деревини. Також Україна запровадила спеціальні мита на всі російські товари, окрім вугілля та скрапленого газу. 20 березня Президент України Петро Порошенко ввів в дію рішення РНБО про санкції проти 294 російських компаній та 848 громадян Росії.

Читайте також: Американські сенатори підготували санкції проти "Північного потоку-2"

Як зазначає економіст, енергоносії – критичний імпорт для України. Особливо, ядерне пальне для АЕС. Так само, що стосується нафтопродуктів і газу, який ми купуємо або напряму, або посередництвом реверсу з Європи. Хоча походження цього газу все одно російське.

Санкційний вплив України на російську економіку мінімальний. Український приватний бізнес і далі працює з РФ. На державному рівні є обмеження щодо торгівлі з Росією. Але практика показує, що енергоносії ми змушені закуповувати в Росії,

– розповідає Новак.

Експерт також відзначає: заміщати російські товари все одно доведеться. Ринок працює за принципом: святе місце порожнім не буває. Надійдуть товари з інших країн. Або через підставні структури тих країн, проти яких Україна не запроваджує санкції – через Білорусь і Казахстан.

Які обмеження ввела Росія?Російський прем'єр-міністр Медведєв 18 квітня заявив про заборону на експорт в Україну нафти і нафтопродуктів, а також розширення заборони на ввезення деяких українських товарів. Заборона торкнеться ввезення в Росію української продукції машинобудування, легкої промисловості, металообробки, вартість якої за минулий рік становить майже 250 мільйонів доларів. 29 грудня 2018 року Медведєв підписав рішення про заборону імпорту деяких українських товарів. У перелік тоді потрапила українська кондитерська продукція, пшениця, соняшникова олія, горіхи, а також котли, шпалери, папір, меблі, трактори та інше обладнання.



За підрахунками мінекономіки Росії, загальна вартість українського експорту, який заборонили в Росії, складає 510 мільйонів доларів на рік.