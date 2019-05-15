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      Влияние украинских санкций на Россию минимально: экономист назвал причину

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      Украина ввела зеркальные санкции против России
      Украина ввела зеркальные санкции против России / Фото из открытых источников

      Зеркальные санкции Украины против России – продолжение общей международной санкционной политики против страны-агрессора. Но влияние на российскую экономику будет минимальным.

      Об этом 24 канала рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

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      С начала агрессии России товарообмен между нашими странами снизился примерно в семь раз. Но в течение последних двух лет торговля с РФ не просто восстанавливается, а наращивается высокими темпами. Почти вдвое вырос импорт из России по сравнению с 2015-2016 годами. В основном, это поставки энергоносителей, составляющих 80% российского импорта,
      – подчеркивает Андрей Новак.

      Какие санкции против России ввела Украина?
      Кабинет Министров ввел зеркальные меры в ответ на введение недавних санкций против Украины со стороны России. Эмбарго распространяется на портландцемент, глиноземистый цемент, цемент шлаковый, цемент и аналогичные гидравлические цементы, неокрашенные или окрашенные, готовые или в форме клинкеров. Кроме того, в список запрещенных для импорта товаров попала фанера клееная, фанерные панели и аналогичные материалы из листовой древесины. Также Украина ввела специальные пошлины на все российские товары, кроме угля и сжиженного газа. 20 марта Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против 294 российских компаний и 848 граждан России.

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      Как отмечает экономист, энергоносители – критический импорт для Украины. Особенно, ядерное топливо для АЭС. Тоже же самое касается нефтепродуктов и газа, который мы покупаем или напрямую, или посредством реверса из Европы. Хотя происхождение этого газа все равно российское.

      Санкционное влияние Украины на российскую экономику минимально. Украинский частный бизнес продолжает работать с РФ. На государственном уровне присутствуют ограничения по торговле с Россией. Но практика показывает, что энергоносители мы вынуждены закупать в России,
      – рассказывает Новак.

      Эксперт также отмечает: замещать российские товары все равно придется. Рынок работает по принципу: свято место пусто не бывает. Поступят товары из других стран. Или через подставные структуры тех стран, против которых Украина не вводит санкции – через Беларусь и Казахстан.

      Какие ограничения ввела Россия?
      Российский премьер-министр Медведев 18 апреля заявил о запрете на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов, а также расширение запрета на ввоз некоторых украинских товаров. Запрет коснется ввоза в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составляет почти 250 миллионов долларов. 29 декабря 2018 года Медведев подписал решение о запрете импорта некоторых украинских товаров. В перечень тогда попала украинская кондитерская продукция, пшеница, подсолнечное масло, орехи, а также котлы, обои, бумага, мебель, тракторы и другое оборудование.

      По подсчетам Минэкономики России, общая стоимость украинского экспорта, который запретили в России, составляет 510 миллионов долларов в год.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Газ Санкции Санкции России против Украины
      Источник: 24 канал
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