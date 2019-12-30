14:22
30 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      В Кремле отреагировали на обмен пленными: дерзкое заявление

      271 Читати новину українською
      Обмен пленными: реакция России / Getty images

      В воскресенье, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". В его рамках Киев передал представителям оккупационных администраций 124 человека. Зато на Родину с ОРДЛО вернулись 76 пленных. В то же время, событие уже прокомментировали в российском МИД.

      Там приветствуют такой шаг, который стал возможным после достижения договоренностей в рамках нормандского саммита. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.

      Актуально: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, которые вернулись в Киев – список

      29 декабря после двухлетнего перерыва, между Киевом и Донбассом состоялся масштабный обмен удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". Всего домой смогли вернуться 200 человек,
      – говорится в нем.

      В то же время, Россия не отказывается от своей риторики. В МИД РФ отмечают: событие произошло в рамках "урегулирования внутриукраинского кризиса". Там также хвалят новое руководство Украины "в соблюдении политической воли".

      "В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить грядущий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", но и по реализации других положений минских договоренностей, прежде всего в политической сфере", – добавляют в российском дипведомстве.

      К теме: Там Средневековье: освобожденный из плена украинец Савин рассказал о тюрьмах боевиков


      Сколько украинцев остаются в российском плену / инфографика 24 канала

      Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      сегодня
      2004
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости России Обмен пленными Новости политики Война на Донбассе
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:02 На войне с 18 лет: девушка-пехотинец о роли женщины на передовой
      Богдан Мірошниченко 147
      сегодня , 12:58 Сколько будет стоить новогодний стол 2020
      Ярослав Голобородько 1283
      сегодня , 12:00 Підсумки роботи Кабінету міністрів: що вдалося у 2019-му
      Олексій Гончарук 129
      сегодня , 11:20 Новый год 2020: как украсить комнату в доме к праздникам и не потратить лишнее
      Олена Булан 5522
      сегодня , 11:00 Музыкальные новинки декабря: 10 песен и альбомов, которые стоит услышать еще в 2019 году
      Олена Булан 144
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук