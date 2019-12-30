В Кремле отреагировали на обмен пленными: дерзкое заявление

В воскресенье, 29 декабря, состоялся большой обмен пленными между Украиной и так называемыми "Л/ДНР". В его рамках Киев передал представителям оккупационных администраций 124 человека. Зато на Родину с ОРДЛО вернулись 76 пленных. В то же время, событие уже прокомментировали в российском МИД.

Там приветствуют такой шаг, который стал возможным после достижения договоренностей в рамках нормандского саммита. Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ.

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29 декабря после двухлетнего перерыва, между Киевом и Донбассом состоялся масштабный обмен удерживаемых лиц по схеме "всех установленных на всех установленных". Всего домой смогли вернуться 200 человек,

– говорится в нем.

В то же время, Россия не отказывается от своей риторики. В МИД РФ отмечают: событие произошло в рамках "урегулирования внутриукраинского кризиса". Там также хвалят новое руководство Украины "в соблюдении политической воли".

"В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить грядущий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", но и по реализации других положений минских договоренностей, прежде всего в политической сфере", – добавляют в российском дипведомстве.

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Сколько украинцев остаются в российском плену / инфографика 24 канала