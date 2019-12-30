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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ ПІДСУМКИ 2019

      У Кремлі відреагували на обмін полоненими: зухвала заява

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      Обмін полоненими: реакція Росії / Getty images

      В неділю, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та так званими "Л/ДНР". В його рамках Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 124 особи. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернулися 76 полонених. Водночас, подію вже прокоментували у російському МЗС.

      Там вітають такий крок, який став можливим після досягнення домовленостей в рамках нормандського саміту. Про це мовиться в офіційному повідомленні МЗС РФ.

      Актуально: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

      29 грудня після дворічної перерви, між Києвом і Донбасом відбувся масштабний обмін утримуваних осіб за схемою "всіх встановлених на всіх встановлених". Всього додому змогли повернутися 200 осіб,
      – йдеться у ньому.

      Водночас, Росія не відмовляється від своєї риторики. У МЗС РФ зауважують: подія відбулася в рамках "врегулювання внутрішньоукраїнської кризи". Там також хвалять нове керівництво України "у дотриманні політичної волі".

      "У Москві вітають цей важливий гуманітарний крок, який дозволив десяткам людей возз'єднатися зі своїми сім'ями і зустріти прийдешній Новий рік в колі рідних і близьких. Розраховуємо, що у 2020 році буде продовжена робота не тільки щодо подальшого обміну утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх", а й з реалізації інших положень мінських домовленостей, перш за все в політичній сфері", – додають в російському дипвідомстві.

      До теми: Там Середньовіччя: звільнений з полону українець Савін розповів про в'язниці бойовиків


      Скільки українців залишаються в російському полоні/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Війна на Донбасі Новини Росії
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