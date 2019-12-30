У Кремлі відреагували на обмін полоненими: зухвала заява

В неділю, 29 грудня, відбувся великий обмін полоненими між Україною та так званими "Л/ДНР". В його рамках Київ передав представникам окупаційних адміністрацій 124 особи. Натомість на Батьківщину з ОРДЛО повернулися 76 полонених. Водночас, подію вже прокоментували у російському МЗС.

Там вітають такий крок, який став можливим після досягнення домовленостей в рамках нормандського саміту. Про це мовиться в офіційному повідомленні МЗС РФ.

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29 грудня після дворічної перерви, між Києвом і Донбасом відбувся масштабний обмін утримуваних осіб за схемою "всіх встановлених на всіх встановлених". Всього додому змогли повернутися 200 осіб,

– йдеться у ньому.

Водночас, Росія не відмовляється від своєї риторики. У МЗС РФ зауважують: подія відбулася в рамках "врегулювання внутрішньоукраїнської кризи". Там також хвалять нове керівництво України "у дотриманні політичної волі".

"У Москві вітають цей важливий гуманітарний крок, який дозволив десяткам людей возз'єднатися зі своїми сім'ями і зустріти прийдешній Новий рік в колі рідних і близьких. Розраховуємо, що у 2020 році буде продовжена робота не тільки щодо подальшого обміну утримуваних осіб за принципом "всіх на всіх", а й з реалізації інших положень мінських домовленостей, перш за все в політичній сфері", – додають в російському дипвідомстві.

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Скільки українців залишаються в російському полоні/ інфографіка 24 каналу