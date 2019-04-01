В Кремле ответили Зеленскому о статусе Крыма и Донбасса

Пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что все, что произошло в Крыму, "было сделано строго в соответствии с законодательством Украины и на основе международного права".

Власти России не намерены обсуждать статус аннексированного Крыма независимо от результатов выборов президента Украины, пишет российский "Интерфакс".

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Накануне на брифинге Владимир Зеленский рассказал, что скажет Путину на встрече. "Я скажу Путину: спасибо, что вернули территории, сколько вы готовы заплатить за восстановление Донбасса?" – добавил Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "тема Крыма вообще не подлежит обсуждению".

Это тема, которая закрыта раз и навсегда. Тем более слова "оккупация" или "аннексия" абсолютно неприменимы ни де-факто, ни де-юре в Крым,

– отметил Песков.

Он утверждает, что Кремль готов объяснять любому политику свою позицию относительно оккупированного Донбасса. Песков в очередной раз заявил, что Россия якобы не оккупирует "никаких украинских территорий".

К слову, Дмитрий Песков сказал, что выборы в Украине еще не закончились. Он напомнил, что предстоит второй тур, поэтому "пока давать какие-то выводы официальные рано, нужно подождать". Кроме того, Песков не сказал и об отношении к результату Владимира Зеленского, лидирующего по итогам первого тура.

Что известно об аннексии Крыма Россией?

В конце февраля 2014 года переброшенные из России и крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результатов референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.