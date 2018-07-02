В Кремле сказали, что не будет обсуждать Путин на встрече с Трампом

На встрече президента США и президента России не будут обсуждать вопрос принадлежности Крыма. По крайней мере этот вопрос не намерен обсуждать Путин.

Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

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"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все другие вопросы – это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных точек соприкосновения", – сказал Песков.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.