В Кремле сказали, что не будет обсуждать Путин на встрече с Трампом
На встрече президента США и президента России не будут обсуждать вопрос принадлежности Крыма. По крайней мере этот вопрос не намерен обсуждать Путин.
Об этом заявил спикер российского президента Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".
Читайте также: Геращенко назвала имена 23 россиян, которых готовы обменять на украинских пленников: список
"Президент России неоднократно заявлял и разъяснял своим собеседникам, что на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России. Все другие вопросы – это вопросы консенсуса, вопросы для обсуждений, поисков возможных точек соприкосновения", – сказал Песков.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с президентом США Дональдом Трампом в столице Финляндии Хельсинки 16 июля.