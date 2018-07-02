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У Кремлі сказали, що не обговорюватиме Путін на зустрічі з Трампом

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Путін не обговорюватиме питання приналежності Криму
Путін не обговорюватиме питання приналежності Криму / depo.ua

На зустрічі президента США та президента Росії не обговорюватимуть питання приналежності Криму. Принаймні це питання не має наміру обговорювати Путін.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

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"Президент Росії неодноразово заявляв і роз'яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання, як Крим, бути не може і не буде ніколи, тому що Крим є невід'ємною частиною Росії. Всі інші питання – це питання консенсусу, питання для обговорень, пошуків можливих точок дотику ", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.

Теги: Новини політики Володимир Путін Дональд Трамп Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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