У Кремлі сказали, що не обговорюватиме Путін на зустрічі з Трампом

На зустрічі президента США та президента Росії не обговорюватимуть питання приналежності Криму. Принаймні це питання не має наміру обговорювати Путін.

Про це заявив речник російського президента Дмитро Пєсков, передає "Интерфакс".

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"Президент Росії неодноразово заявляв і роз'яснював своїм співрозмовникам, що на порядку денному такого питання, як Крим, бути не може і не буде ніколи, тому що Крим є невід'ємною частиною Росії. Всі інші питання – це питання консенсусу, питання для обговорень, пошуків можливих точок дотику ", – сказав Пєсков.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом в столиці Фінляндії – Гельсінкі 16 липня.