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      В Кремле заговорили о следующем этапе обмена между Украиной и Россией

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      Стоит продолжать, – Песков об обмене пленными
      Стоит продолжать, – Песков об обмене пленными / ТАСС

      В Кремле считают важным продолжить обмен удерживаемыми между Украиной и Россией. Однако там отмечают – о сроках пока не говорят.

      Этот процесс нужно продолжать, об этом заявил прессекретар президент РФ Дмитрий Песков, пишет "Интерфакс-Украина".

      Стоит знать: Ради этого стоит жить, – Сенцов об освобождении и том, мог ли бы сделать по-другому

      Песков также заявил, что первому этапу обмена "предшествовала огромная подготовительная работа, очень скрупулезная".

      Есть понимание, что этот процесс нужно продолжать, тем более в соответствии с минскими договоренностями,
      – сказал он.

      Представитель российского президента также отметил, что конкретизировать что-пока рано.

      "Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что на это нужно выходить – есть", – отметил Песков.

      Важно! В своем обращении к украинцам в ​​день освобождения пленников Кремля Зеленский отметил – это только первый этап. Следующий – освобождение всех украинцев, которые до сих пор находятся за российской решеткой.

      Что известно об обмене пленными?
      7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". Самолет с пленными украинцами приземлился в киевском "Борисполе" около 14 часов.

      На Родину вернулись 24 военнопленные моряки и 11 заключенных Кремля, среди них – Олег Сенцов, Роман Сущенко, Евгений Панов, Александр Кольченко, Станислав Клих, Николай Карпюк, Павел Гриб, Алексей Сизонович, Владимир Балух, Артур Панов, Эдем Бекиров.

      Со своей стороны, Украина выдала России среди других редактора "РИА Ноовосты Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта по делу MH17 Владимира Цемаха.

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      Теги: Обмен пленными Новости России Новости политики Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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