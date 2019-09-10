У Кремлі заговорили про наступний етап обміну між Україною та Росією

У Кремлі вважають важливим продовжити обмін утримуваними між Україною та Росією. Однак там наголошують – про терміни наразі не говорять.

Цей процес потрібно продовжувати, про це заявив прессекретар президент РФ Дмитро Пєсков, пише "Інтерфакс-Україна".

Варто знати Заради цього варто жити, – Сенцов про звільнення і те, чи міг би зробити по-іншому

Пєсков також заявив, що першому етапу обміну "передувала величезна підготовча робота, дуже скрупульозна".

Є розуміння, що цей процес потрібно продовжувати, тим більше відповідно до мінських домовленостей,

– сказав він.

Представник російського президента також зазначив, що конкретизувати будь-що поки рано.

"Поки говорити про терміни наступного обміну, напевно, було б передчасно, але розуміння, що на це потрібно виходити – є", – зазначив Пєсков.

Важливо! У своєму зверненні до українців у день звільнення бранців Кремля Зеленський наголосив – це лише перший етап. Наступний – звільнення усіх українців, що досі перебувають за російськими ґратами.

Що відомо про обмін полоненими?7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.



На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 в'язнів Кремля, серед них – серед них – Олег Сенцов, Роман Сущенко, Євген Панов, Олександр Кольченко, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Павло Гриб, Олексій Сізоновіч, Володимир Балух, Артур Панов, Едем Бекіров.



Зі свого боку, Україна видала Росії серед інших редактора "РИА Ноовости Украина" Кирила Вишинського та фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.