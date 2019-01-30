В Кривом Роге вероятно заминировали шесть школ: фото

Около 10 часов утра в полицию поступила информация о заминировании шести школ в Кривом Роге. Правоохранители уже эвакуировали всех учеников и сотрудников из учебных заведений.

Сейчас полицейские проверяют информацию. В предположительно заминированные школы выехали следственно-оперативная группа полиции, кинологи и взрывотехники, сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул в комментарии 1kr.ua отметил, что во время заседания сессии горсовета ему позвонила женщина. Она сообщила о том, что заминированы школы в Саксаганском, Долгинцевском и Металлургическом районах.

Речь идет о школах № 130, 122, 88, 91, 14 и 95.

Полиция эвакуировала учеников и работников из учебных заведений

Сейчас полиция решает вопрос об открытии уголовного производства за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности.



Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства