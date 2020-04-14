В Кропивницком мужчина украл из монастыря кулич и угрожал оружием: фото

Странная история перед Пасхой произошла в Кропивницком. Там выпивший украл из монастыря кулич, а затем угрожал оружием полицейским.

Инцидент произошел 13 апреля. Так, около 16 часов вечера правоохранителям поступил вызов о конфликте на улице Днепровской. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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На месте полицейские застали заявителя и еще 2 мужчин, которые пытались его спровоцировать. Оба были навеселе и вели себя агрессивно.

Через пару минут один из мужчин достал предмет, похожий на огнестрельное оружие, и направил в сторону патрульных. Те мгновенно обезоружили злоумышленника и надели наручники,

– информируют в полиции.

Впрочем, самое интересное, что один из очевидцев сообщил: агрессивный мужчина с оружием за 20 минут до конфликта украл кулич в монастыре неподалеку. При этом там он тоже угрожал предметом, похожим на пистолет.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств событий.