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      У Кропивницькому чоловік вкрав з монастиря паску та погрожував зброєю: фото

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      У Кропивницькому чоловік, погрожуючи зброєю, вкрав паску / Ілюстративне фото / Колаж 24 каналу

      Дивна історія перед Великоднем трапилась у Кропивницькому. Там чоловік напідпитку вкрав з монастиря паску, а згодом погрожував зброєю поліцейським.

      Інцидент трапився 13 квітня. Так, близько 16 години вечора правоохоронцям надійшов виклик про конфлікт на вулиці Дніпровській. Про це інформує пресслужба Патрульної поліції.

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      На місці поліцейські застали заявника та ще 2 чоловіків, які намагалися його спровокувати. Обидва були напідпитку та поводилися агресивно.

      Через пару хвилин один із чоловіків дістав предмет, схожий на вогнепальну зброю, і направив у бік патрульних. Ті миттєво обеззброїли зловмисника та одягнули у кайданки,
      – інформують у поліції.

      Втім, найцікавіше те, що один з очевидців повідомив: агресивний чоловік зі зброєю за 20 хвилин до конфлікту вкрав паску у монастирі неподалік. При цьому там він теж погрожував предметом, схожим на пістолет.

      На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин подій.

       

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Великдень Алкоголь Курйозні новини Новини Кропивницького Поліція
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