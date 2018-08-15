В Крыму больше не обслуживаются карты Visa и MasterCard

В оккупированном Крыму АО "Генбанк" с 14 августа прекратил обслуживать банковские карты платежных систем Visa и MasterCard. "Генбанк" входит в группу "Банка России" и находится под западными санкциями.

Об этом свидетельствует сообщение пресс-службы "Генбанка".

Согласно сообщению, всех клиентов "Генбанка" переводят на карточки платежной системы "Мир", разработанные российским Центробанком.

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Отметим, в настоящее время, чтобы рассчитываться платежной карточкой "Мир" за рубежом, нужно дополнительно оформлять совместную платежную карту.

Решение о приостановлении операций через Visa и MasterCard в "Генбанке" связывают с введенными в 2014 году санкциями в отношении российских банков.