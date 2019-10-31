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      В Крыму оккупанты испугались шествия на Хэллоуин

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      В Крыму оккупанты угрожают жителям за празднование Хеллоуина
      В Крыму оккупанты угрожают жителям за празднование Хеллоуина / unsplash

      Оккупанты угрожают жителям временно оккупированной Керчи административной ответственностью за празднование Хэллоуина и рекомендуют "воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии".

      Шествие, посвященное Хеллоуину, запланирована на 31 октября, об этом сообщает ресурс оккупированного города kerch.fm.

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      Однако в оккупационной администрации заявили, что никаких уведомлений о проведении шествия не получали и разрешений не давали.

      В связи с этим, чтобы избежать наступления административной ответственности, рекомендуем воздержаться от участия в несогласованном массовом мероприятии,
      – говорится в сообщении.

      Что нужно знать о Хэллоуин?

      Хэллоуин принято праздновать в ночь с 31 октября на 1 ноября. Его считают жутким и одновременно захватывающим праздником. Наиболее широко его отмечают в США, Великобритании, Франции и Испании. В Украине Хэллоуин только набирает популярность, однако уже стал любимым для многих.

      Зато священнослужители РПЦ видят опасность в праздновании Хеллоуина. К тому же, больше всего представителей страны-оккупанта возмущает то, что много людей собираются наряжаться в костюм Джокера для участия в массовых мероприятиях.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Новости политики Хэллоуин
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