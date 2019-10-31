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      У Криму окупанти налякались ходи на Геловін

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      У Криму окупанти погрожують жителям за святкування Геловіну
      У Криму окупанти погрожують жителям за святкування Геловіну / unsplash

      Окупанти погрожують жителям тимчасово окупованої Керчі адміністративною відповідальністю за святкування Геловіна і рекомендують "утриматися від участі в неузгодженому масовому заході".

      Хода, присвячена Геловіну, запланована на 31 жовтня, про це повідомляє ресурс окупованого міста kerch.fm.

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      Однак в окупаційній адміністрації заявили, що жодних повідомлень про проведення ходи не отримували і дозволів не давали.

      У зв'язку з цим, щоб уникнути настання адміністративної відповідальності, рекомендуємо утриматися від участі в неузгоджену масовому заході,
      – мовиться у повідомленні.

      Що треба знати про Геловін?

      Геловін прийнято святкувати в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Його вважають моторошним та водночас захопливим святом. Найгучніше його відзначають у США, Великій Британії, Франції та Іспанії. Натомість в Україні Геловін лише набирає популярності, проте вже став улюбленим для багатьох.

      Натомість священнослужителі РПЦ вбачають небезпеку у святкуванні Геловіну. До того ж, найбільше представників країни-окупанта обурює те, що багато людей збираються наряджатися у костюм Джокера для участі в масових заходах.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Геловін Новини Криму Анексія Криму
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