У Криму окупанти налякались ходи на Геловін

Окупанти погрожують жителям тимчасово окупованої Керчі адміністративною відповідальністю за святкування Геловіна і рекомендують "утриматися від участі в неузгодженому масовому заході".

Хода, присвячена Геловіну, запланована на 31 жовтня, про це повідомляє ресурс окупованого міста kerch.fm.

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Однак в окупаційній адміністрації заявили, що жодних повідомлень про проведення ходи не отримували і дозволів не давали.

У зв'язку з цим, щоб уникнути настання адміністративної відповідальності, рекомендуємо утриматися від участі в неузгоджену масовому заході,

– мовиться у повідомленні.

Що треба знати про Геловін?

Геловін прийнято святкувати в ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Його вважають моторошним та водночас захопливим святом. Найгучніше його відзначають у США, Великій Британії, Франції та Іспанії. Натомість в Україні Геловін лише набирає популярності, проте вже став улюбленим для багатьох.

Натомість священнослужителі РПЦ вбачають небезпеку у святкуванні Геловіну. До того ж, найбільше представників країни-окупанта обурює те, що багато людей збираються наряджатися у костюм Джокера для участі в масових заходах.