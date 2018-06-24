В Крыму продолжаются проблемы с топливом: на фото сняли длиннющую очередь

В оккупированном Россией Крыму в дальнейшем не хватает газа на автозаправочных комплексах. Из-за это к АЗС, где есть газ, образовались большие автомобильные очереди.

Об этом в социальных сетях сообщают жители оккупированного полуострова.

Отметим, еще 17 июня на отсутствие газа на автозаправочных станциях пожаловались жители оккупированной Керчи.

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По состоянию на сегодня вообще перестали заправлять газом автомобили в оккупированном Красноперекопске. Этот вид топлива выдается только по талонам исключительно для предприятий. Идентичная ситуация с автогазом сложилась и в оккупированной Феодосии.

Twitter-пользователь "Крымский бандеровец" опубликовано фото длинной очереди за газом в селе Чистенькое Симферопольского района. В этой очереди приходится стоять по полтора-два часа.

В Крыму продолжаются перебои с газом. Вяликая смехдержава pic.twitter.com/O1VSuAapaW — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 24 июня 2018 г.