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У Криму тривають проблеми з пальним: на фото зняли довжелезну чергу

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У Криму тривають проблеми з автогазом
У Криму тривають проблеми з автогазом / Ілюстративне фото

В окупованому Росією Криму надалі бракує газу на автозаправних комплексах. Через це до АЗС, де таки є газ, утворилися чималі автомобільні черги.

Про це у соціальних мережах повідомляють жителі окупованого півострова.

Зазначимо, ще 17 червня на відсутність газу на автозаправних станціях поскаржилися жителі окупованої Керчі.

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Станом на сьогодні узагалі припинили заправляти газом автомобілі в окупованому Красноперекопську. Цей вид пального видається тільки за талонами виключно для підприємств. Ідентична ситуація з автогазом склалася і в окупованій Феодосії.

Twitter-користувач "Крымский бандеровец" опубліковано фото довгої черги за газом у селі Чистеньке Сімферопольського району. У цій черзі доводиться стояти по півтори-дві години.

 

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Пальне Авто Транспорт Феодосія
Джерело: 24 канал
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