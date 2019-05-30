В Крыму российские силовики задержали крымскотатарских активисток: к ним не пускают адвоката

В аннексированном РФ Крыму силовики задержали крымскотатарских активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву. Их доставили в Симферопольский "Центр противодействия экстремизму".

Адвокат Эмиль Курбединов сообщил у себя на Facebook-странице, что женщинам вменяют пропаганду или публичную демонстрацию нацистской или экстремистской атрибутики, запрещенной "законами".

Читайте также: Жители России протестовали против арестов в Крыму: фото

За "демонстрацию запрещенной символики" предусмотрен административный арест. Курбединов отметил, что к активисткам не допускают адвокатов уже больше часа.

Я считаю, что сейчас на этих женщин оказывается давление, чтобы получить показания от них в административном деле,

– отметил защитник.

Более того, Эмиль Курбединов пытался поговорить с "дежурным прокурором" Крыма, но ему посоветовали обратиться в общем порядке обращений граждан, что предполагает получение ответа в течение 30 дней.

У обеих женщин по 4 маленьких детей. У Мумине Салиевой один ребенок с инвалидностью.

Что известно про задержания крымских татар? 27 марта российские ФСБ, полиция и гвардия ворвались, по меньшей мере, в 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Из-за подозрения в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" суд взял под стражу всех задержанных до 15 мая.



По этой причине РФ преследует крымских татар уже не впервые. 2 октября 2016 года в оккупированном Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. Тогда задержали пятерых крымских татар: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.