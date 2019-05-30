19:10
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Изобретения России с AliExpress. Киркоров ради денег готов на все
      Вєсті Кремля
      00:48, сегодня
      Вести.UA: "Пьяный" Мосийчук в эфире. Новая драма между Зеленским и Порошенко
      Вєсті.UA
      21:09, 29 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      В Крыму российские силовики задержали крымскотатарских активисток: к ним не пускают адвоката

      37 Читати новину українською
      В Крыму российские силовики задержали крымскотатарских активисток
      В Крыму российские силовики задержали крымскотатарских активисток / radiosvoboda.org

      В аннексированном РФ Крыму силовики задержали крымскотатарских активисток Лутфие Зудиеву и Мумине Салиеву. Их доставили в Симферопольский "Центр противодействия экстремизму".

      Адвокат Эмиль Курбединов сообщил у себя на Facebook-странице, что женщинам вменяют пропаганду или публичную демонстрацию нацистской или экстремистской атрибутики, запрещенной "законами".

      Читайте также: Жители России протестовали против арестов в Крыму: фото

      За "демонстрацию запрещенной символики" предусмотрен административный арест. Курбединов отметил, что к активисткам не допускают адвокатов уже больше часа.

      Я считаю, что сейчас на этих женщин оказывается давление, чтобы получить показания от них в административном деле,
      – отметил защитник.

      Более того, Эмиль Курбединов пытался поговорить с "дежурным прокурором" Крыма, но ему посоветовали обратиться в общем порядке обращений граждан, что предполагает получение ответа в течение 30 дней.

      У обеих женщин по 4 маленьких детей. У Мумине Салиевой один ребенок с инвалидностью.

      Что известно про задержания крымских татар? 27 марта российские ФСБ, полиция и гвардия ворвались, по меньшей мере, в 25 домов крымских татар в аннексированном Крыму. Из-за подозрения в деятельности запрещенной в России религиозной организации "Хизб ут-Тахрир" суд взял под стражу всех задержанных до 15 мая.

      По этой причине РФ преследует крымских татар уже не впервые. 2 октября 2016 года в оккупированном Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. Тогда задержали пятерых крымских татар: Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова.

      blog_ava
      Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      сегодня
      3300
      Теги: Новости Украины Новости России Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      сегодня , 17:00 На Європу скинута політична осколкова бомба, – Le Monde
      Світові Медіа 2057
      Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно об аварии
      сегодня , 16:27 Катастрофа вертолета Ми-8 на Ровненщине: все, что известно об аварии
      Ірина Лаб'як 856
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      159
      Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      сегодня , 14:34 Гройсман не идет в отставку: что будет дальше с правительством
      Яніна Ткачук 3300
      Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      сегодня , 12:02 Что выберет президент Зеленский: популистскую риторику или ориентацию на Запад?
      Блог Медіа 1400
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук