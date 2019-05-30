У Криму російські силовики затримали кримськотатарських активісток: до них не пускають адвоката

В анексованому РФ Криму силовики затримали кримськотатарських активісток Лутфіє Зудієву та Муміне Салієву. Їх доставили до сімферопольського "центру протидії екстремізму".

Адвокат Еміль Курбедінов повідомив у себе на Facebook-сторінці, що жінкам закидають пропаганду або публічну демонстрацію нацистської чи екстремістської атрибутики, забороненої "законами".

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За "демонстрацію забороненої символіки" передбачено адміністративний арешт. Курбедінов зазначив, що до активісток не допускають адвокатів вже більше години.

Я вважаю, що зараз на цих жінок чиниться тиск, щоб отримати відповідні покази від них в адміністративній справі,

– наголосив захисник.

Більше того, Еміль Курбедінов намагався поговорити з "черговим прокурором" Криму, але йому порадили звернутись у загальному порядку звернень громадян, що передбачає отримання відповіді протягом 30 днів.

У обох жінок по 4 малих дітей. У Муміне Салієвої одна дитина з інвалідністю.

Що відомо про затримання кримських татар? 27 березня російська ФСБ, поліція та гвардія вдерлися у щонайменше 25 будинків кримських татар в анексованому Криму. Через підозри в діяльності забороненої в Росії релігійної організації "Хізб ут-Тахрір" суд взяв під варту усіх затриманих до 15 травня.



Із цієї причини РФ переслідує кримських татар вже не вперше. 2 жовтня 2016 року в окупованому Криму було проведено обшуки в п'ятьох мусульманських сім'ях. Тоді затримали п'ятьох кримських татар: Рустема Ісмаїлова, Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Еміля Джемаденова, Айдера Саледінова.