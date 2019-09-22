В Крыму выпал первый снег: "холодное" видео с высокогорья

В горах Крыма зафиксировали первый в этом сезоне снег. Правда, до земли снежинки не долетали и таяли в воздухе.

До этого синоптики предупреждали о заморозках в предгорье Крыма. Снег же выпал на горном массиве Чатыр-даг. Он расположен в юго-западной части полуострова. Рядом расположена курортная Алушта.

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Видео с первым снегом в Крыму обнародовал керчанин Иван Аболешин. Следует отметить, что в прошлом году первый снег на полуострове фиксировали в конце октября.

Здесь выпал первый снег на полуострове в 2019 году

В Крыму выпал первый снег: видео

Несмотря на ранний снег, синоптики все же обещают, что на полуострове еще будет бабье лето, зима тоже должна быть теплой.

Кстати, в Карпатах уже тоже видели первый снег. Он выпал раньше всего за последние 11 лет.