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      В Крыму выпал первый снег: "холодное" видео с высокогорья

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      В горах Крыма – первый снег
      В горах Крыма – первый снег / Скриншот из видео

      В горах Крыма зафиксировали первый в этом сезоне снег. Правда, до земли снежинки не долетали и таяли в воздухе.

      До этого синоптики предупреждали о заморозках в предгорье Крыма. Снег же выпал на горном массиве Чатыр-даг. Он расположен в юго-западной части полуострова. Рядом расположена курортная Алушта.

      К теме: В Карпатах снова выпал снег: невероятные фото, видео

      Видео с первым снегом в Крыму обнародовал керчанин Иван Аболешин. Следует отметить, что в прошлом году первый снег на полуострове фиксировали в конце октября.

      Здесь выпал первый снег на полуострове в 2019 году

      В Крыму выпал первый снег: видео

      Несмотря на ранний снег, синоптики все же обещают, что на полуострове еще будет бабье лето, зима тоже должна быть теплой.

      Кстати, в Карпатах уже тоже видели первый снег. Он выпал раньше всего за последние 11 лет.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода Новости Крыма Снег в Украине
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