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      У Криму випав перший сніг: "холодне" відео з високогір’я

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      У горах Криму – перший сніг
      У горах Криму – перший сніг / скріншот із відео

      У горах Криму зафіксували перший у цьому сезоні сніг. Щоправда, до землі сніжинки не долітали й танули в повітрі.

      До цього синоптики попереджали про заморозки у передгір’ї Криму. Сніг же випав на гірському масиві Чатир-даг. Він розташований у південно-західній частині півострова. Поруч розташована курортна Алушта.

      До теми: У Карпатах знову випав сніг: неймовірні фото, відео

      Відео з першим снігом у Криму оприлюднив керчанин Іван Аболешин. Слід зазначити, що торік перший сніг на півострові фіксували наприкінці жовтня.

      Тут випав перший сніг на півострові у 2019 році

      У Криму випав перший сніг: відео

      Попри ранній сніг, синоптики все ж обіцяють, що на півострові ще буде бабине літо, зима теж має бути теплою.

      До речі, у Карпатах вже теж бачили перший сніг. Він випав найшвидше за останні 11 років.

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      Теги: Новини України Сніг в Україні Новини Криму Погода Негода в Україні
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