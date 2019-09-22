У Криму випав перший сніг: "холодне" відео з високогір’я

У горах Криму зафіксували перший у цьому сезоні сніг. Щоправда, до землі сніжинки не долітали й танули в повітрі.

До цього синоптики попереджали про заморозки у передгір’ї Криму. Сніг же випав на гірському масиві Чатир-даг. Він розташований у південно-західній частині півострова. Поруч розташована курортна Алушта.

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Відео з першим снігом у Криму оприлюднив керчанин Іван Аболешин. Слід зазначити, що торік перший сніг на півострові фіксували наприкінці жовтня.

Тут випав перший сніг на півострові у 2019 році

У Криму випав перший сніг: відео

Попри ранній сніг, синоптики все ж обіцяють, що на півострові ще буде бабине літо, зима теж має бути теплою.

До речі, у Карпатах вже теж бачили перший сніг. Він випав найшвидше за останні 11 років.