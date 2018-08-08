14:58
8 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
26°C 14°C
  • четверг
    27°C 19°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    29°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Судный день Патриарха Кирилла. Российский Диснейленд
Вєсті Кремля
21:17, 7 августа
Вести.UA. Где пропал Порошенко. Ляшко готов стать братом Добкина
Вєсті.UA
19:29, 7 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
НОВОСТИ ГРУЗИИ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Кыргызстане введено чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров

17 Читати новину українською
В Кыргызстане введено чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров

Чрезвычайное положение ввели на севере страны, там огонь охватил Таласский район. Его пытаются потушить уже 10 дней, на борьбу со стихией направили 500 пожарных.

Пожар удалось потушить 4 августа, но затем она вспыхнула снова.

Читайте также: Пожар на вокзале в Германии: пострадали 40 человек

Борьба с огнем осложняется из-за рельефа местности. У пожарных нет специальной техники для доступа в горные районы.

Власти Кыргызстана пообещали направить в зону бедствия вертолет для помощи в тушении пожара.

От пламени страдает и соседний Казахстан. Пожар растянулся на 20 километров, огонь поглотил почти 2 тысячи гектаров угодий.

Напомним, в испанском муниципалитете Льючент 6 июня вспыхнули лесные пожары. Из-за них эвакуировали уже 2500 местных жителей.

Теги: Чрезвычайное положение Пожар Новости Казахстана Киргизстан
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
сегодня, 13:59 Константину Меладзе запретили въезд в ЕС до 2020 года
Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП
сегодня, 14:06 Чемпион мира по легкой атлетике погиб в ДТП
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Молдова призвала Россию вывести войска со своей территории
 7 декабря 2017 , 18:23
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук