В Кыргызстане введено чрезвычайное положение из-за масштабных пожаров
Чрезвычайное положение ввели на севере страны, там огонь охватил Таласский район. Его пытаются потушить уже 10 дней, на борьбу со стихией направили 500 пожарных.
Пожар удалось потушить 4 августа, но затем она вспыхнула снова.
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Борьба с огнем осложняется из-за рельефа местности. У пожарных нет специальной техники для доступа в горные районы.
Власти Кыргызстана пообещали направить в зону бедствия вертолет для помощи в тушении пожара.
От пламени страдает и соседний Казахстан. Пожар растянулся на 20 километров, огонь поглотил почти 2 тысячи гектаров угодий.
Напомним, в испанском муниципалитете Льючент 6 июня вспыхнули лесные пожары. Из-за них эвакуировали уже 2500 местных жителей.
Источник: 24 канал
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