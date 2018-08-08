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У Киргизстані ввели надзвичайний стан через масштабні пожежі

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У Киргизстані ввели надзвичайний стан через масштабні пожежі

Надзвичайний стан запровадили на півночі країни, там вогонь охопив Таласький район. Його намагаються загасити вже 10 днів, на боротьбу зі стихією направили 500 пожежників.

Пожежу вдалося загасити 4 серпня, але потім вона спалахнула знову.

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Боротьба з вогнем ускладнюється через рельєф місцевості. У пожежників немає спеціальної техніки для доступу у гірські райони.

Влада Киргизстану пообіцяла направити в зону лиха гелікоптер для допомоги у гасінні пожежі.

Від полум'я потерпає і сусідній Казахстан. Пожежа розтягнулася на 20 кілометрів, вогонь поглинув майже 2 тисячі гектарів угідь.

Нагадаємо, в іспанському муніципалітеті Льючент 6 червня спалахнули лісові пожежі. Через них евакуювали вже 2500 місцевих жителів.

Теги: Киргизстан Новини Казахстану Пожежа Надзвичайний стан
Джерело: 24 канал
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