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      В Латвии готовятся к полному переходу образования на государственный язык: русскоязычные против

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      Акция в защиту прав русскоязычных граждан в Латвии
      Акция в защиту прав русскоязычных граждан в Латвии / riafan.ru

      Латвийский парламент вместе с правительством готовят предложения по полному переходу на обучение на латышском языке на всех уровнях образования.

      Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что в Латвии один государственный язык, и на его основе должна проходить интеграция общества.

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      Чтобы каждый молодой человек имел возможность лучше учиться в средней школе, нужно обеспечить, чтобы в средней школе государственный язык был полностью освоен,
      – сказал он.

      На прошлой неделе парламентская коалиция одобрила законопроект, обязывающий местное самоуправление обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах.

      В связи с планами властей осуществить переход образования на государственном языке политическая партия "Русский союз Латвии" объявила о намерении провести протестную демонстрацию. 5 октября ее участники будут идти маршем от Ратушной площади к зданию правительства.

      Протести російськомовних у Латвії
      Прошлогодние протесты русскоязычных граждан Латвии в Риге / Фото rubaltic.ru

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      Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас ежегодно будут ждать новые безумные атаки со стороны националистов,
      – отметила лидер пророссийской партии Татьяна Жданок.

      Что известно о протестах русскоязычных жителей Латвии?

      Русский является языком домашнего общения для более чем трети жителей Латвии. Для сравнения: в соседней Эстонии его называют родным примерно 30% жителей, а в Литве только около 7% говорят на нем в семье.

      Премьер-министр Латвии отмечал, что около 200 тысяч русскоязычных жителей за 28 лет независимости страны не прошли натурализацию и не имеют возможности получить гражданство и участвовать в выборах. При этом в начале девяностых годов на постоянное жительство в Латвию переехало около 700 тысяч русскоязычных мигрантов.

      Главной причиной непредоставления латвийского гражданства многим русскоязычным лицам, которые после распада СССР 28 лет назад остались проживать на территории независимого государства, является нежелание людей выучить государственный язык Латвии. Поэтому, не владея государственным языком и не сдав экзамен по истории страны, такие неграждане не могут принимать участие во многих общественно-политических процессах в стране, включая выборы.

      Отметим, что русский язык не обладает официальным статусом ни в одной из стран Балтии. Русскоязычное телевещание на латвийских каналах тоже законодательно ограничено 20% эфирного времени.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Битва за языки Российская пропаганда Латвия
      Источник: 24 канал
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