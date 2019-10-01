У Латвії готуються до повного переходу освіти на державну мову: російськомовні протестуватимуть

Латвійський парламент разом з урядом готують пропозиції щодо повного переходу на навчання латиською мовою на всіх рівнях освіти.

Прем'єр-міністр Крішьяніс Каріньш заявив, що у Латвії одна державна мова, і на її основі повинна проходити інтеграція суспільства.

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Щоб кожна молода людина мала можливість краще вчитися в середній школі, потрібно забезпечити, щоб до середньої школи державна мова була повністю освоєна,

– сказав він.

Минулого тижня парламентська коаліція схвалила законопроєкт, що зобов'язує місцеве самоврядування забезпечувати освіту латиською мовою в усіх дитячих садках.

У зв’язку з планами влади здійснити перехід освіти на державну мову політична партія "Російський союз Латвії" оголосила про намір провести протестну демонстрацію. 5 жовтня її учасники йтимуть маршем від Ратушної площі до будівлі уряду.



Минулорічні протести російськомовних громадян Латвії у Ризі / Фото rubaltic.ru

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Або ми доведемо, що ми народ і змусимо з собою рахуватися, або нас щороку чекатимуть нові божевільні атаки з боку націоналістів,

– зазначила лідерка проросійської партії Тетяна Жданок.

Що відомо про російськомовних жителів Латвії?

Російська є мовою домашнього спілкування для більш ніж третини жителів Латвії. Для порівняння: у сусідній Естонії її називають рідною приблизно 30% жителів, а у Литві лише близько 7% говорять нею у сім'ю.

Прем'єр-міністр Латвії відзначав, що близько 200 тисяч російськомовних жителів за 28 років незалежності країни не пройшли натуралізацію і не мають можливості отримати громадянство і брати участь у виборах. При цьому на початку 90-их років на постійне проживання у Латвію переїхало близько 700 тисяч російськомовних мігрантів.

Головною причиною ненадання латвійського громадянства багатьом російськомовним особам, які після розпаду СРСР 28 років тому залишилися проживати на території незалежної держави, є небажання таких людей вивчити державну мову Латвії. Відтак, не володіючи державною мовою і не склавши іспит з історії країни, такі негромадяни не можуть брати участь у багатьох суспільно-політичних процесах у країні, включаючи вибори.

Відзначимо, що російська мова не має офіційного статусу в жодній із країн Балтії. Російськомовне телемовлення на латвійських каналах теж законодавчо обмежене 20% ефірного часу.