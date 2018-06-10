В Литве американский бронетранспортер протаранил дерево: пострадал военный США

В Литве в городе Казлу Руде бронетранспортер США Stryker съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии пострадал американский солдат.

Об этом сообщает Delfi.

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Как передают чиновники, американского солдата доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Он получил ушиб правого бедра. Впоследствии его выписали с амбулаторного лечения.

Это уже вторая авария, связанная с войсками США в Литве на этой неделе. Недавно столкновение бронетранспортеров, которые принимают участие в учениях НАТО, произошло на дороге Каунас – Пренай в Пренайском районе. В результате ДТП пострадали 13 военных. Трое военных получили более серьезные ранения.

Напомним, американские военнослужащие принимают участие в учениях "Удар меча", которые проходят в странах Балтии в июне.