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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

У Литві американський бронетранспортер протаранив дерево: постраждав військовий США

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Stryker
Stryker / Фото з відкритих джерел

У Литві у місті Казлу Руді бронетранспортер США Stryker з'їхав у кювет та врізався в дерево. В результаті аварії постраждав американський солдат.

Про це повідомляє Delfi.

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Як передають чиновники, американського солдата доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Він отримав забій правого стегна. Згодом його виписали з амбулаторного лікування.

Це вже друга аварія, пов'язана з військами США в Литві цього тижня. Нещодавно зіткнення бронетранспортерів, які беруть участь у навчаннях НАТО, сталося на дорозі Каунас – Пренай в Пренайському районі. В результаті ДТП постраждали 13 військових. Троє військових отримали більш серйозні поранення. 

Нагадаємо, американські військовослужбовці беруть участь у навчаннях "Удар меча", які проходять у країнах Балтії в червні.
 

Теги: Литва Новини США
Джерело: 24 Канал
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