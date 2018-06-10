У Литві американський бронетранспортер протаранив дерево: постраждав військовий США

У Литві у місті Казлу Руді бронетранспортер США Stryker з'їхав у кювет та врізався в дерево. В результаті аварії постраждав американський солдат.

Про це повідомляє Delfi.

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Як передають чиновники, американського солдата доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу. Він отримав забій правого стегна. Згодом його виписали з амбулаторного лікування.

Це вже друга аварія, пов'язана з військами США в Литві цього тижня. Нещодавно зіткнення бронетранспортерів, які беруть участь у навчаннях НАТО, сталося на дорозі Каунас – Пренай в Пренайському районі. В результаті ДТП постраждали 13 військових. Троє військових отримали більш серйозні поранення.

Нагадаємо, американські військовослужбовці беруть участь у навчаннях "Удар меча", які проходять у країнах Балтії в червні.

