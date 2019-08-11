В результате взрыва в ливийском городе Бенгази погибли по меньшей мере три сотрудника ООН, еще около десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. На месте инцидента было зафиксировано по меньшей мере одну полностью выгоревшую машину ООН, сообщает Xinhua.

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Известно, что заминированный автомобиль в субботу взорвался в ливийском городе Бенгази перед продовольственным рынком на западе города.



В результате взрыва автомобиль сотрудников ООН разорвало на куски / Фото TvFebruary

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил подрыв машины и призвал все стороны соблюдать гуманитарное перемирие во время праздника Курбан-байрама и вернуться за стол переговоров, чтобы добиться мирного будущего.

В то же время помощница генерального секретаря по Африке бинт Кейта сообщила на заседании Совбеза ООН, что организация не будет эвакуировать миссию в Ливии после гибели сотрудников в результате теракта.

Председатель Совета Безопасности ООН и постпред Польши при организации Иоанна Вронецька также осудила теракт в Ливии.

От имени членов Совета Безопасности я хотела бы суровое осудить возмутительный, и совершенно неприемлем нападение на ООН, который состоялся сегодня в ливийском Бенгази. Трое сотрудников ООН были убиты в результате этого нападения,

– сказала она.

Члены Совета Безопасности ООН почтил минутой молчания погибших.

Что известно о ситуации в Ливии?В Ливии сейчас продолжается гражданский конфликт между исламскими силами и правительственными войсками. Сейчас происходит вторая его волна. Первая началась и завершилась в 2011 году. Собственно в 2011 году здесь свергли режим Муаммара Каддафи, после этого в стране образовался двойное правительство.



Одно из них, самопровозглашенное правительство Халифа Хафтара, контролирует многие ливийские нефтяные месторождения, правда фельдмаршал желает расширить свое влияние. 4 апреля Хафтар со своими войсками начал наступление на столицу Ливии Триполи, подконтрольную признанному миром правительству страны. 5 апреля проправительственные военизированные формирования их оттеснили.