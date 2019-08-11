У Лівії внаслідок теракту загинули три співробітники ООН

Внаслідок вибуху в лівійському місті Бенгазі загинули щонайменше три співробітники ООН, ще близько десяти осіб отримали поранення різного ступеня важкості.

Причиною вибуху став саморобний вибуховий пристрій, прикріплений до автомобіля. На місці інциденту було зафіксовано щонайменше одну повністю вигорілу машину ООН, повідомляє Xinhua.

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Відомо, що замінований автомобіль у суботу вибухнув в лівійському місті Бенгазі перед продовольчим ринком на заході міста.



Внаслідок вибуху автомобіль співробітників ООН розірвало на шматки / Фото TvFebruary

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив підрив машини та закликав усі сторони дотримуватися гуманітарного перемир'я під час свята Курбан-байраму і повернутися за стіл переговорів, щоб домогтися мирного майбутнього.

Водночас помічниця генерального секретаря по Африці Бінту Кейта повідомила на засіданні Радбезу ООН, що організація не буде евакуювати місію в Лівії після загибелі співробітників внаслідок теракту.

Голова Ради Безпеки ООН та постпред Польщі при організації Іоанна Вронецька також засудила теракт у Лівії.

Від імені членів Ради Безпеки я хотіла б найсуворіше засудити обурливий, і абсолютно неприйнятний напад на ООН, який відбувся сьогодні в лівійському Бенгазі. Троє співробітників ООН були вбиті внаслідок цього нападу,

– сказала вона.

Члени Ради Безпеки ООН вшанував хвилиною мовчання загиблих.

Що відомо про ситуацію у Лівії?В країні зараз триває громадянський конфлікт між ісламськими силами та урядовими військами. Наразі відбувається друга його хвиля. Перша розпочалася та завершилася у 2011 році. Власне у 2011 році тут повалили режим Муаммара Каддафі, після цього в країні утворився подвійний уряд.



Один із них, самопроголошений уряд Халіфа Хафтара, контролює багато лівійських нафтових родовищ, щоправда фельдмаршал бажає розширити свій вплив. 4 квітня Хафтар зі своїми військами розпочав наступ на столицю Лівії Тріполі, підконтрольну визнаному світом уряду країни. 5 квітня проурядові воєнізовані формування їх відтіснили.