В Марьинке в частном доме произошел взрыв: есть пострадавшие

В воскресенье, 22 июля, в прифронтовой Марьинке 45 и 43-летние мужчины приехали к дому, в котором некоторое время не жили. Когда проверяли двор, подорвались на неизвестном предмете.

Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

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"В 11.15 часов в Марьинское отделение полиции поступило сообщение от врачей о том, что к ним доставлены два человека с осколочными ранениями тела. Установлено, что один из пострадавших наступил в собственном дворе на предмет, в результате чего произошел взрыв. Хозяин квартиры вместе с товарищем приехали к дому чтобы проверить все ли на месте, ведь из-за обстрелов мужчина и его семья временно проживают у родственников", – отметили правоохранители.

По информации отдела коммуникации, открыто уголовное производство по статье 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.