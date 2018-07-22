У Мар'їнці в приватному будинку стався вибух: є потерпілі

У неділю, 22 липня, у прифронтовій Мар‘їнці 45 та 43-річні чоловіки приїхали до будинку, в якому деякий час не мешкали. Коли перевіряли подвір'я, то підірвалися на невідомому предметі.

Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області.

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"О 11.15 годині до Мар'їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доправлено два чоловіка з осколковими пораненнями тіла. Встановлено, що один з потерпілих наступив на власному подвір’ї на вибуховий предмет, в результаті чого стався вибух. Господар помешкання разом із товаришем приїхали до будинку, щоб перевірити, чи все на місці, адже через обстріли чоловік і його родина тимчасово мешкають у родичів", – зазначили правоохоронці.

За інформацією відділу комунікації, відкрито кримінальне провадження за статті 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.