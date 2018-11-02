В Мариуполе арестовали тонны продукции из оккупированного Донбасса

В четверг, 1 ноября, в порту Мариуполя арестовали 3000 тонн металла из Алчевского металлокомбината, который принадлежит бизнесмену Сергею Курченко. Юрий Луценко назвал эту ситуацию "нашим ответом санкциям".

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

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Судно под флагом Либерии направлялось из России в Бельгию и перевозило металл Алчевского металлокомбината.

Причастные лица будут привлекаться к ответственности по статье Уголовного кодекса Украины относительно финансирования терроризма,

– сообщил Луценко

Как известно, завод расположен на территории оккупированного Донбасса и принадлежит беглому бизнесмену Сергею Курченко. Железную руду из металлокомбината поставляют в Россию в обход пунктов пропуска.

Кто такой Сергей Курченко?Это украинский олигарх времен Януковича, который является владельцем группы компаний ВЕТЭК, а также был владельцем футбольной команды "Металлист" с 2012 по 2017 год. Курченко сбежал из Украины во время событий Евромайдана, он до сих пор скрывается от следствия в Москве.