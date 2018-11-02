У Маріуполі заарештували тонни металу з окупованого Донбасу

У четвер, 1 листопада, у порту Маріуполя заарештували 3000 тонн металу з Алчевського металокомбінату, який належить бізнесмену Сергію Курченку. Юрій Луценко назвав цю ситуацію "нашою відповіддю санкціям".

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

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Судно під прапором Ліберії прямувало з Росії до Бельгії та перевозило метал Алчевського металокомбінату.

Причетні особи притягуватимуться до відповідальності за статтею Кримінального кодексу України щодо фінансування тероризму,

– повідомив Луценко

Як відомо, завод розташований на території окупованого Донбасу і належить бізнесмену-втікачу Сергію Курченко. Залізну руду з металокомбінату постачають в Росію в обхід пунктів пропуску.

Хто такий Сергій Курченко?Це український олігарх часів Януковича, який є власником групи компаній СЄПЕК, а також був власником футбольної команди "Металіст" з 2012 по 2017 рік. Курченко втік з України під час подій Євромайдану, він досі переховується від слідства у Москві.