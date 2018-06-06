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В Мариуполе СБУ задержала участника террористической организации "ДНР"

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СБУ задержала в Мариуполе "минометчика" террористической организации "ДНР"
СБУ задержала в Мариуполе "минометчика" террористической организации "ДНР" / ukranews.com

Оперативники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил, задержали в Донецкой области боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Правоохранителям удалось установить, что в 2014 году житель Мариуполя стал разведчиком террористической организации "ДНР".

Находясь в составе минометного расчета террористов, злоумышленник принимал участие в обстрелах Марьинки и Красногоровки, а также с оружием в руках противодействовал силам антитеррористической операции,
– говорится в сообщении.

Впоследствии мужчина собственными глазами увидел мародерство и многочисленные преступления против гражданского населения, что побудило его покинуть ряды незаконного вооруженного формирования. Известно, что он в течение некоторого времени скрывался от правоохранителей на подконтрольной украинской власти территории.

Злоумышленник был задержан оперативниками СБУ в Мариуполе. Сейчас ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины помешала пророссийской террористической организации "ЛНР" завербовать гражданина Украины.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе СБУ Криминальные новости Новости Мариуполя Операция Объединенных сил
Источник: 24 Канал
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