В Мариуполе СБУ задержала участника террористической организации "ДНР"

Оперативники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции объединенных сил, задержали в Донецкой области боевика террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

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Правоохранителям удалось установить, что в 2014 году житель Мариуполя стал разведчиком террористической организации "ДНР".

Находясь в составе минометного расчета террористов, злоумышленник принимал участие в обстрелах Марьинки и Красногоровки, а также с оружием в руках противодействовал силам антитеррористической операции,

– говорится в сообщении.

Впоследствии мужчина собственными глазами увидел мародерство и многочисленные преступления против гражданского населения, что побудило его покинуть ряды незаконного вооруженного формирования. Известно, что он в течение некоторого времени скрывался от правоохранителей на подконтрольной украинской власти территории.

Злоумышленник был задержан оперативниками СБУ в Мариуполе. Сейчас ему объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а так же материальное, организационное или другое содействия созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины помешала пророссийской террористической организации "ЛНР" завербовать гражданина Украины.