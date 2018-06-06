У Маріуполі СБУ затримала учасника терористичної організації "ДНР"

Оперативники Служби безпеки України, залучені до операції об'єднаних сил, затримали у Донецькій області бойовика терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

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Правоохоронцям вдалося встановити, що в 2014 році житель Маріуполя став розвідником терористичної організації "ДНР".

Перебуваючи у складі "мінометного розрахунку" терористів зловмисник брав участь у обстрілах Мар'їнки та Красногорівки, а також зі зброєю в руках протидіяв силам антитерористичної операції,

– йдеться у повідомленні.

Згодом чоловік на власні очі побачив мародерство та численні злочини проти цивільного населення, що спонукало його покинути лави незаконного збройного формування. Відомо, що він впродовж деякого часу переховувався від правоохоронців на підконтрольній українській владі території.

Зловмисник був затриманий оперативниками СБУ у Маріуполі. Наразі йому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само матеріальне, організаційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України завадила проросійській терористичній організації "ЛНР" завербувати громадянина України.