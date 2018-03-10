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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Медведчука открестились от Рубана

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Владимир Рубан
Владимир Рубан / Фото из открытых источников

В организации "Украинский выбор", лидером которой является Виктор Медведчук, прокомментировали доклад СБУ о деятельности главы Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

В "Украинском выборе" заявили, что не сотрудничают с Владимиром Рубаном.

"Прежде всего следует отметить, что Владимир Рубан не является и никогда не был членом Общественного движения "Украинский выбор"", — говорится на сайте организации.

Какой компромат СБУ накопала на Рубана — читайте по ссылке

Там также сообщили, что к проектам Рубана "Украинский выбор" отношения не имеет. Там просто предоставляли переговорщику площадки — размещение блогов и статей на сайте, помощь в организации и проведении мероприятий, приглашение в качестве эксперта на публичные обсуждения и прочее.

Отдельно в заявлении отмечается, что Рубан критиковал деятельность Медведчука, и эту критику в организации считают необоснованной.

Напомним, вечером 8 марта стало известно о задержании Владимира Рубана. Его задержали при перевозке большого арсенала оружия через линию разграничения на Донбассе. Впоследствии Рубану объявили о подозрении в попытке покушения на Петра Порошенко и вооруженном захвате Верховной Рады, а также взяли под стражу на 2 месяца.

Теги: Новости Украины Владимир Рубан Виктор Медведчук
Источник: 24 Канал
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