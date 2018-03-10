У Медведчука відхрестились від Рубана

В організації "Український вибір", лідером якої є Віктор Медведчук, прокоментували доповідь СБУ про діяльність глави Центру визволення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

В "Українському виборі" заявили, що не співпрацюють з Володимиром Рубаном.

"Перш за все необхідно підкреслити, що Володимир Рубан не є і ніколи не був членом Громадського руху "Український вибір", – сказано на сайті організації.

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Там також повідомили, що до проектів Рубана "Український вибір" відношення не має. Там просто надавали перемовнику майданчики – розміщення блогів і статей на сайті, допомогу в організації та проведенні заходів, запрошення в якості експерта на публічні обговорення та інше.

Окремо у заяві наголошується, що Рубан критикував діяльність Медведчука, і цю критику в організації вважають необґрунтованою.

Нагадаємо, ввечері 8 березня стало відомо про затримання Володимира Рубана. Його затримали під час перевезення великого арсеналу зброї через лінію розмежування на Донбасі. Згодом Рубану оголосили про підозру у спробі замаху на Петра Порошенка та збройному захопленні Верховної Ради, а також взяли під варту на 2 місяці.