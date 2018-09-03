В Мелитополе детскую площадку построили на кладбище: курьезные фото
В Мелитополе, что на Запорожье, детскую площадку построили к Дню знаний, однако вблизи кладбища, которое даже ограждено забором.
Об этом в соцсетях сообщают местные жители.
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По словам мелитопольцев, детскую площадку с горками и каруселями установили в минувшую субботу, к Дню знаний. Отмечается, что могилы находятся буквально в пяти метрах от "игорной зоны".
В Мелитополе построили детскую площадку возле кладбища
В городском совете Мелитополя, который установил площадку, пока никак не комментируют ситуацию.
Могилы находятся буквально в пяти метрах от "игорной зоны"
Напомним, похожая ситуация была в начале августа на Одесщине. Там поднялся скандал из-за появления новой детской площадки, которую построили почти на могилах. Так, всего за несколько метров от качели, горки и турника размещены кресты, обозначающие захоронения.