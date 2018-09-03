В Мелитополе детскую площадку построили на кладбище: курьезные фото

В Мелитополе, что на Запорожье, детскую площадку построили к Дню знаний, однако вблизи кладбища, которое даже ограждено забором.

Об этом в соцсетях сообщают местные жители.

Читайте также: В школе Харькова из-за бомбы отменили школьную линейку: подробности

По словам мелитопольцев, детскую площадку с горками и каруселями установили в минувшую субботу, к Дню знаний. Отмечается, что могилы находятся буквально в пяти метрах от "игорной зоны".



В Мелитополе построили детскую площадку возле кладбища

В городском совете Мелитополя, который установил площадку, пока никак не комментируют ситуацию.



Могилы находятся буквально в пяти метрах от "игорной зоны"

Напомним, похожая ситуация была в начале августа на Одесщине. Там поднялся скандал из-за появления новой детской площадки, которую построили почти на могилах. Так, всего за несколько метров от качели, горки и турника размещены кресты, обозначающие захоронения.