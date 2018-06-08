В Мелитополе задержали псевдо-работников СБУ, которые занимались рэкетом
Злоумышленники, которые притворялись работниками СБУ шантажировали местных предпринимателей.
Злоумышленники шантажировали предпринимателей и требовали от них деньги. Задержали рэкетиров при получении очередного транша от предпринимателя в 8 тысяч долларов.
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Ранее мужчина уже заплатил им 65 тысяч долларов. Задержанным трем членам преступной группировки должны объявить меру пресечения. Еще двух преступников объявили в розыск.
Известно, что среди рэкетиров были трое уголовников и экс-правоохранитель. Всем грозит до 12 лет тюрьмы.
Источник: 24 Канал
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