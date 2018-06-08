У Мелітополі затримали псевдо-працівників СБУ, які займалися рекетом
Зловмисники, які вдавали з себе працівників СБУ шантажували місцевих підприємців.
Зловмисники шантажували підприємців та вимагали від них гроші. Затримали рекетирів під час отримання чергового траншу від підприємця у 8 тисяч доларів.
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Раніше чоловік вже сплатив їм 65 тисяч доларів. Затриманим трьом членам злочинного угрупування мають оголосити запобіжний захід. Ще двох злочинців оголосили у розшук.
Відомо, що серед рекетирів були троє кримінальників та екс-правоохоронець. Усім загрожує до 12 років тюрми.
Джерело: 24 Канал
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