В метро Киева заметили мужчину с хищным животным: опубликовано фото
В киевском метро в одном из вагонов заметили необычного пассажира. Мужчина ехал в подземном транспорте, держа на руках лису.
Соответствующее фото опубликовал Максим Тринеев на своей странице в Facebook.
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На снимке видно, что на хищное животное была одета шлейка с поводком.
"Что только не встретишь в метро. На самом деле, страшно очень", – написал автор фото.
Кроме того, мужчина добавил, что у лисы "хвост длиной в тело и почти лысый, линяет, наверное".
Источник: 24 Канал
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