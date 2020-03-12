13:09
12 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вечный президент Путин. Тимати хочет "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      22:29, 11 марта
      Вести.UA: Жизнь Богдана после отставки. Депутаты ОПЗЖ посетили агрессора
      Вєсті.UA
      20:27, 11 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      В МИД назвали количество украинцев за рубежом, заболевших коронавирусом

      - Читати новину українською

      Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что по состоянию на 12 марта известно о 5 инфкованных коронавирусом граждан Украины, которые находятся за границей. Одна украинка находится в Италии, а еще четверо – в Японии.

      Все четверо украинцев, заразившихся в Японии, уже выписаны из больницы и и их жизням ничего не угрожает. Об этом глава МИД заявил во время своего брифинга.

      Важно Украины готовит вторую эвакуацию граждан из Китая, – Кулеба

      Украинцы, которые ранее заразились коронавирусом, находились на борту судна Diamond Princess. Сам круизный лайнер длительное время находился на карантине из-за вспышки коронавируса.

      Зато украинка из Италии проживала на севере страны. О ее заражении стало известно в конце февраля. Ее сразу же госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Неаполе.

      Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 12 марта в Украине есть только один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В Черновцах из-за болезни госпитализировали мужчину, который приехал из Италии.

      В среду, 11 марта, Кабинет Министров Украины принял решение о трехнедельном карантине, который действует с 12 марта по 3 апреля. В учебных заведениях приостановили обучение, также действует запрет на проведение массовых мероприятий.


      Что на самом деле нужно знать о коронавирусе / инфографика 24 канала

      Коронавирус в Италии: за последние сутки умерли 197 человек
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Здоровье Коронавирус в Украине Дмитрий Кулеба – новости МИД Украины Япония
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 11:50 7 жутких фильмов о эпидемии и вирусах
      Юлія Михайлова
      сегодня , 11:30 Кризис в России: как Путин захватывает власть
      Іван Яковина
      сегодня , 09:03 Пандемия и запрет въезда в США: мировые фондовые рынки резко обвалились
      Тетяна Панасюк
      11 марта , 19:44 Топ-5 электрокаминов
      сегодня , 11:10 Коронавирус – не чума и не холера: боремся с паникой
      Юрій Бутусов
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук