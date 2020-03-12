В МИД назвали количество украинцев за рубежом, заболевших коронавирусом

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что по состоянию на 12 марта известно о 5 инфкованных коронавирусом граждан Украины, которые находятся за границей. Одна украинка находится в Италии, а еще четверо – в Японии.

Все четверо украинцев, заразившихся в Японии, уже выписаны из больницы и и их жизням ничего не угрожает. Об этом глава МИД заявил во время своего брифинга.

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Украинцы, которые ранее заразились коронавирусом, находились на борту судна Diamond Princess. Сам круизный лайнер длительное время находился на карантине из-за вспышки коронавируса.

Зато украинка из Италии проживала на севере страны. О ее заражении стало известно в конце февраля. Ее сразу же госпитализировали в инфекционное отделение больницы в Неаполе.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 12 марта в Украине есть только один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В Черновцах из-за болезни госпитализировали мужчину, который приехал из Италии.



В среду, 11 марта, Кабинет Министров Украины принял решение о трехнедельном карантине, который действует с 12 марта по 3 апреля. В учебных заведениях приостановили обучение, также действует запрет на проведение массовых мероприятий.



Что на самом деле нужно знать о коронавирусе / инфографика 24 канала