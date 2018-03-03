В МИД прояснили, что на самом деле собой представляет "Газпром"

В Министерстве иностранных дел Украины считают заявление российского "Газпрома" о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом" эскалацией и блефом.

Такое заявление сделала заместитель главы ведомства Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

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"Единственная причина "Газпрома" говорить о расторжении договора с "Нафтогазом" – уязвленная гордость руководителя. Ибо, за две недели до выборов имеем четкий устоявшийся факт – "Газпром" должен заплатить нам 2,56 миллиарда", – отметила она.

По словам представительницы украинского МИД, когда "Нафтогаз" шел в арбитраж, то осознавал все риски и был готов выполнять решение.

"Газпром" прямо говорит: "Мы не выполняем решение арбитров, потому что они нам не нравятся. Мы не уважаем правосудие, потому что это не правосудие, если решение не принято в нашу пользу". Теперь вы знаете, чего стоят соглашения с "Газпромом" – ничего. Хотя на самом деле мы все знаем это давно. Так же, как ничего нестоящими являются соглашения с Россией. И как такая компания может считаться надежным партнером для любой европейской компании. "Газпром" просто рекламирует себя в качестве самого ненадежного партнера,

– подчеркивает дипломат.

В то же время она акцентировала, что настоящий надежный партнер никогда не будет шантажировать весь континент прерыванием поставок в крепкие холода.

"Как вообще можно что-то покупать, давать средства и оборудование компании, которая пренебрегает уважением к международно признанной арбитражной институции и нормам права. "Газпром" четко говорит – ничто не помешает нам сорвать поставки через Северный поток", – добавляет Зеркаль.