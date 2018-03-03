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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В МИД прояснили, что на самом деле собой представляет "Газпром"

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"Газпром" просто рекламирует себя в качестве самого ненадежного партнера, – Зеркаль / Соцсети

В Министерстве иностранных дел Украины считают заявление российского "Газпрома" о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом" эскалацией и блефом.

Такое заявление сделала заместитель главы ведомства Елена Зеркаль на своей странице в Facebook.

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"Единственная причина "Газпрома" говорить о расторжении договора с "Нафтогазом" – уязвленная гордость руководителя. Ибо, за две недели до выборов имеем четкий устоявшийся факт – "Газпром" должен заплатить нам 2,56 миллиарда", – отметила она.

По словам представительницы украинского МИД, когда "Нафтогаз" шел в арбитраж, то осознавал все риски и был готов выполнять решение.

"Газпром" прямо говорит: "Мы не выполняем решение арбитров, потому что они нам не нравятся. Мы не уважаем правосудие, потому что это не правосудие, если решение не принято в нашу пользу". Теперь вы знаете, чего стоят соглашения с "Газпромом" – ничего. Хотя на самом деле мы все знаем это давно. Так же, как ничего нестоящими являются соглашения с Россией. И как такая компания может считаться надежным партнером для любой европейской компании. "Газпром" просто рекламирует себя в качестве самого ненадежного партнера,
– подчеркивает дипломат.

В то же время она акцентировала, что настоящий надежный партнер никогда не будет шантажировать весь континент прерыванием поставок в крепкие холода.

"Как вообще можно что-то покупать, давать средства и оборудование компании, которая пренебрегает уважением к международно признанной арбитражной институции и нормам права. "Газпром" четко говорит – ничто не помешает нам сорвать поставки через Северный поток", – добавляет Зеркаль.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Также суд отклонил требования "Газпрома" по штрафам за якобы незаконно отобранные "Нафтогазом" объемы транзитного газа.

В "Газпроме" в свою очередь отметили, что не согласны с решением арбитражного суда по иску "Нафтогаза" по контракту на транзит газа и "будут защищать свои права всеми законными способами". Кроме того, 2 марта российская компания заявила о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газовый конфликт Газпром Украина – Россия Нафтогаз МИД Украины
Источник: 24 Канал
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Новости за 3 марта
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