У МЗС прояснили, що насправді собою являє "Газпром"

У Міністерстві закордонних справ України вважають заяви російського "Газпрому" щодо розірвання контрактів із українським "Нафтогазом" ескалацією та блефом.

Таку заяву зробила заступниця очільника відомства Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.

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"Єдина причина "Газпрому" говорити про розірвання договору з "Нафтогазом" — уражена гордість керманича. Бо, за два тижні до виборів маємо чіткий усталений факт — "Газпром" має сплатити нам 2,56 мільярда", — зауважила вона.

За словами представниці українського МЗС, коли "Нафтогаз" йшов до арбітражу, то усвідомлював усі ризики та був готовим виконувати рішення.

"Газпром" прямо говорить: "Ми не виконуємо рішення арбітрів, бо вони нам не подобаються. Ми не поважаємо правосуддя, бо це не правосуддя, якщо рішення не прийнято на нашу користь". Тепер ви знаєте, чого варті угоди з "Газпромом" — нічого. Хоча насправді ми всі знаємо це давно. Так само, як нічого не вартують угоди з Росією. І як така компанія може вважатись надійним партнером для хоч якоїсь європейської компанії. "Газпром" просто рекламує себе як найненадійніший партнер,

– підкреслює дипломат.

Водночас вона наголосила, що справжній надійний партнер ніколи не буде шантажувати весь континент перериванням постачання в міцні холоди.

"Як взагалі можна щось купувати, давати кошти та обладнання компанії, яка нехтує повагою до міжнародно визнаної арбітражної інституції та до норм права. "Газпром" чітко говорить — ніщо не завадить нам зірвати постачання через Північний потік", — додає Зеркаль.