У МЗС прояснили, що насправді собою являє "Газпром"
У Міністерстві закордонних справ України вважають заяви російського "Газпрому" щодо розірвання контрактів із українським "Нафтогазом" ескалацією та блефом.
Таку заяву зробила заступниця очільника відомства Олена Зеркаль на своїй сторінці у Facebook.
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"Єдина причина "Газпрому" говорити про розірвання договору з "Нафтогазом" — уражена гордість керманича. Бо, за два тижні до виборів маємо чіткий усталений факт — "Газпром" має сплатити нам 2,56 мільярда", — зауважила вона.
За словами представниці українського МЗС, коли "Нафтогаз" йшов до арбітражу, то усвідомлював усі ризики та був готовим виконувати рішення.
"Газпром" прямо говорить: "Ми не виконуємо рішення арбітрів, бо вони нам не подобаються. Ми не поважаємо правосуддя, бо це не правосуддя, якщо рішення не прийнято на нашу користь". Тепер ви знаєте, чого варті угоди з "Газпромом" — нічого. Хоча насправді ми всі знаємо це давно. Так само, як нічого не вартують угоди з Росією. І як така компанія може вважатись надійним партнером для хоч якоїсь європейської компанії. "Газпром" просто рекламує себе як найненадійніший партнер,
– підкреслює дипломат.
Водночас вона наголосила, що справжній надійний партнер ніколи не буде шантажувати весь континент перериванням постачання в міцні холоди.
"Як взагалі можна щось купувати, давати кошти та обладнання компанії, яка нехтує повагою до міжнародно визнаної арбітражної інституції та до норм права. "Газпром" чітко говорить — ніщо не завадить нам зірвати постачання через Північний потік", — додає Зеркаль.
Нагадаємо, 28 лютого Стокгольмський арбітраж зобов'язав російський "Газпром" доплатити НАК "Нафтогаз України" 4,63 мільярда доларів за недопоставку узгоджених обсягів газу для транзиту. Також суд відхилив вимоги "Газпрому" щодо штрафів за начебто незаконно відібрані "Нафтогазом" обсяги транзитного газу.
У "Газпромі" своєю чергою наголосили, що не погоджуються з рішенням арбітражного суду за позовом "Нафтогазу" за контрактом на транзит газу та "будуть захищати свої права всіма законними способами". Крім того, 2 березня російска компанія заявила про термінове розірвання контрактів з українським "Нафтогазом".