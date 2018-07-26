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В МИД России Марию Бутину назвали политзаключенной

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МИД России считает Бутину политзаключенной
МИД России считает Бутину политзаключенной / Фото из открытых источников

Министерство иностранных дел России считает заключение Марии Бутиной политически мотивированным, а саму ее – политзаключенной.

Об этом сообщает "Медуза".

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Ее арест обусловлен исключительно мотивами американской внутренней и внешней политики,
– заявил заместитель официального представителя министерства Артем Кожин.

Отмечается, что в связи с арестом Бутиной российский МИД выразило протест Госдепартаменту США. По словам Кожина, на Бутину оказывают "жесткое психологическое давление".

"Собранное ФБР обвинение построено на вырванных из контекста цитатах из личной переписки Бутиной в соцсетях", – утверждает Кожин.

Напомним, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку России Марию Бутину в связи с незаконной шпионской деятельностью в пользу России. Ее обвинили в попытках "развивать связи в США и проникать в организации, которые имеют влияние на американскую политику с целью продвигать интересы Российской Федерации".

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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